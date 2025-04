"Crescono le adesioni: genitori e residenti di Fiorentino, Faetano e Chiesanuova insieme per scuole vive nei Castelli" L’iniziativa si rafforza: nasce una rete di collaborazione tra cittadini e Giunte per difendere le scuole nei Castelli

Il Comitato “Scuole vive nei Castelli”, nato per difendere e valorizzare la presenza delle scuole nei Castelli della Repubblica, annuncia con soddisfazione che stanno pervenendo numerose adesioni da parte di genitori e residenti dei Castelli di Fiorentino, Chiesanuova e Faetano. La risposta entusiasta della cittadinanza conferma che il tema della scuola non riguarda soltanto un singolo territorio, ma rappresenta un patrimonio comune da preservare per garantire la vitalità e il futuro delle nostre comunità. Il Comitato ribadisce che la propria azione non nasce contro qualcuno o qualcosa, ma a favore di un obiettivo condiviso: mantenere vive le scuole e, con esse, la vita dei Castelli. Per rafforzare il proprio impegno, il Comitato intende ora dotarsi di un coordinamento più efficace, sia dal punto di vista organizzativo sia nella formulazione di proposte concrete da sottoporre alle istituzioni. In quest’ottica, si auspica l’avvio di una collaborazione fattiva tra le Giunte di Montegiardino, Faetano, Fiorentino, Chiesanuova e di tutti i Castelli che vorranno aderire a questo percorso di partecipazione. La scuola è il primo mattone su cui si costruisce una comunità viva e consapevole: difenderla significa investire sul nostro futuro comune.

c.s. Il Comitato “Scuole vive nei Castelli”

