Criminologa Cortese: piena solidarietà al Comandante Masini

Criminologa Cortese: piena solidarietà al Comandante Masini.

Desidero esprimere piena solidarietà e sostegno al comandante della stazione dei Carabinieri di Verucchio, Luciano Masini, che si trova oggi sotto indagine per eccesso di difesa a seguito di un tragico episodio avvenuto la notte di Capodanno. Ritengo doveroso sottolineare che l’intervento del comandante Masini è avvenuto in un contesto di estrema emergenza, con il chiaro intento di tutelare la vita e l’incolumità di persone innocenti che stavano subendo una violenta aggressione. L’aggressore, armato di coltello, aveva già ferito gravemente cinque persone, seminando panico e mettendo in serio pericolo la sicurezza pubblica. È evidente che in situazioni di questo tipo, caratterizzate da una minaccia immediata e imprevedibile, chi ha il compito di garantire la sicurezza è costretto a prendere decisioni difficili in pochi istanti, spesso rischiando la propria vita. Non possiamo dimenticare che il comandante Masini ha agito nell’interesse della collettività, svolgendo il suo dovere con coraggio e determinazione per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Confidiamo nel lavoro della magistratura e siamo certi che le indagini faranno luce sulla legittimità e sulla necessità del suo intervento. Tuttavia, è importante riflettere sul contesto in cui operano le forze dell’ordine, spesso lasciate sole ad affrontare emergenze che mettono a repentaglio la loro stessa sicurezza. Chi indossa una divisa si assume quotidianamente la responsabilità di proteggere la comunità, anche a costo di affrontare situazioni estremamente rischiose e delicate. Non possiamo permettere che chi si impegna per garantire la nostra sicurezza venga lasciato solo o, peggio, criminalizzato per aver agito in difesa della collettività. Il comandante Luciano Masini merita il nostro rispetto e il nostro sostegno per il suo operato, e dobbiamo ribadire con forza che le forze dell’ordine non possono essere abbandonate di fronte a episodi così gravi. Siamo e saremo sempre dalla parte di chi, con dedizione e coraggio, si pone al servizio della comunità per proteggere i cittadini e garantire la giustizia.

cs Antonella Cortese gia Presidente AISPIS Accademia ITALIANA delle Scienze di’ Polizia investigativa e scientifica

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: