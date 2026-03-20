Crisi del commercio, ma la formazione fa il pieno: oltre 700 negozianti per due giorni a Riccione con Shop Survivor

Oltre 156.000 negozi scomparsi in Italia negli ultimi 13 anni, con un calo che supera il 20% e punte drammatiche fino al -57% in alcuni settori. I numeri, diffusi nei giorni da ConfCommercio, raccontano una crisi profonda del commercio al dettaglio e una trasformazione radicale delle nostre città. In questo scenario sempre più competitivo, resistere non basta più: serve evolvere. Per questo, accanto a chi chiude la serranda, aumenta il numero di negozianti che scelgono di formarsi per imparare nuove e preziose strategie di marketing, gestione aziendale, crescita personale e gestione economica. Lo conferma il tutto esaurito alla 15esima edizione di Shop Survivor, il corso di formazione più importante in Italia per negozianti, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo al parco Oltremare di Riccione. Si tratta di un format che complessivamente ha portato in aula oltre 7.500 persone da tutta Italia e dall’estero pronti a confrontarsi su strategie concrete, marketing e gestione del punto vendita. A queste si aggiungono le oltre 700 persone attese per questa nuova edizione. “In un momento storico in cui molte attività vivono una fase di incertezza e rallentamento – commenta Massimiliano Alvisi, ideatore e direttore didattico di Shop Survivor – emerge con forza un segnale chiaro: c’è chi si ferma… e chi sceglie di evolversi. E questo sold out dimostra che gli imprenditori oggi non cercano più scorciatoie, ma vogliono capire davvero come far funzionare la propria attività. Shop Survivor nasce proprio con questo obiettivo: fornire strumenti pratici, immediatamente applicabili, per aiutare i negozianti a migliorare risultati, organizzazione e visione imprenditoriale. E in questi anni lo abbiamo fatto con migliaia di professionisti. Dalla gestione del marketing digitale alla vendita in negozio, dal visual merchandising alla gestione del team, fino al controllo dei numeri e della redditività: l’evento propone un metodo strutturato per affrontare le sfide del commercio moderno”.