Crisi del commercio, ma la formazione fa il pieno: oltre 700 negozianti per due giorni a Riccione con Shop Survivor

Crisi del commercio, ma la formazione fa il pieno: oltre 700 negozianti per due giorni a Riccione con Shop Survivor.

Oltre 156.000 negozi scomparsi in Italia negli ultimi 13 anni, con un calo che supera il 20% e punte drammatiche fino al -57% in alcuni settori. I numeri, diffusi nei giorni da ConfCommercio, raccontano una crisi profonda del commercio al dettaglio e una trasformazione radicale delle nostre città. In questo scenario sempre più competitivo, resistere non basta più: serve evolvere. Per questo, accanto a chi chiude la serranda, aumenta il numero di negozianti che scelgono di formarsi per imparare nuove e preziose strategie di marketing, gestione aziendale, crescita personale e gestione economica. Lo conferma il tutto esaurito alla 15esima edizione di Shop Survivor, il corso di formazione più importante in Italia per negozianti, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo al parco Oltremare di Riccione. Si tratta di un format che complessivamente ha portato in aula oltre 7.500 persone da tutta Italia e dall’estero pronti a confrontarsi su strategie concrete, marketing e gestione del punto vendita. A queste si aggiungono le oltre 700 persone attese per questa nuova edizione. “In un momento storico in cui molte attività vivono una fase di incertezza e rallentamento – commenta Massimiliano Alvisi, ideatore e direttore didattico di Shop Survivor – emerge con forza un segnale chiaro: c’è chi si ferma… e chi sceglie di evolversi. E questo sold out dimostra che gli imprenditori oggi non cercano più scorciatoie, ma vogliono capire davvero come far funzionare la propria attività. Shop Survivor nasce proprio con questo obiettivo: fornire strumenti pratici, immediatamente applicabili, per aiutare i negozianti a migliorare risultati, organizzazione e visione imprenditoriale. E in questi anni lo abbiamo fatto con migliaia di professionisti. Dalla gestione del marketing digitale alla vendita in negozio, dal visual merchandising alla gestione del team, fino al controllo dei numeri e della redditività: l’evento propone un metodo strutturato per affrontare le sfide del commercio moderno”.





Per fare questo, accanto ad Alvisi, salirà sul palco una squadra di importanti relatori che, con le loro competenze trasversali, contribuiscono a rendere Shop Survivor l’evento di formazione per negozianti più importante in Italia. Emanuela Ciuffoli, esperta di brand, social network e web strategy; Alberta Antonucci avvocata specializzata in sicurezza online; Marco Volpe speaker, consulente e coach esperto di digital marketing; Carlo Giordano, co-fondatore di Immobiliare.it, il portale che ha rivoluzionato il modo in cui gli italiani cercano casa; Riccardo Pirrone, CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana, conosciuto ai più come il social media manager di Taffo; Federico Severino content creator da 800 mila follower tra le varie piattaforme con oltre 100 milioni di visualizzazioni complessive; Fondamentale anche l’aspetto della crescita personale, con l’intervento di Gianluca Spadoni, tra i più apprezzati formatori di reti commerciali in Italia con oltre 30 anni di carriera e 550.000 presenze complessive ai suoi corsi. Infine, ma non per importanza, l’aspetto dei numeri, con lo speech di Marco Felici, imprenditore e consulente finanziario sammarinese. Shop Survivor è anche partner formativo delle più importanti fiere italiane del retail. Alvisi tiene interventi formativi a Milano Whiteshow, Maredamare, Milano Fashion&Jewels, Pitti Bimbo, Immagine Italia & Co e Sì Sposaitalia Collezioni.

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