Crisi energetica: lavorare in sinergia e guardare al futuro insieme per riaffermare l’eccellente collaborazione tra San Marino e Italia nel settore dell’energia e dell’ambiente.

Nel tardo pomeriggio di ieri a Roma presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è svolto il bilaterale tra i Segretari di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini e per il Territorio Stefano Canti e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Al centro dell’incontro - uno dei primi dell’esecutivo di San Marino con il nuovo governo italiano – il tema della crisi energetica che stanno affrontando Paesi micro e macro. Lonfernini ha ricordato l’accordo con l’Italia, rinnovato nel dicembre 2021 per altri 10 anni, sull’approvvigionamento energetico. ‘Stiamo incontrando difficoltà nell’approvvigionamento, le ultime forniture stanno richiedendo fideiussioni e garanzie onerose’, è intervenuto per primo il Segretario con delega al Lavoro e ai Rapporti con l’AASS. ‘Dobbiamo lavorare in sinergia per rispondere all’emergenza, alle difficoltà finanziarie e di approvvigionamento. Il punto di contatto oggi era fondamentale’. Lonfernini ha poi sottolineato il forte allineamento dei piani di emergenza sammarinesi con quelli italiani, ‘attraverso la vicina Italia guardiamo anche all’Unione Europea,’ ha detto. Il Segretario Canti ha ricordato il primo incontro con il Ministro Pichetto Fratin alla recente Cop27 e ha detto di come si sia approfondito il tema delle nuove infrastrutture progettuali tecnologiche che San Marino dovrà affrontare per raggiungere una maggiore autonomia energetica guardando a impianti presenti anche in territorio italiano. ‘Come Governo Italiano,’ ha detto il Ministro Pichetto Fratin -, ‘l’impegno di solidarietà e di intervento c’è’.

Cs - SdS Lavoro e SdS Territorio

