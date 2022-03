Crisi energetica, Mis: "Intervenire con urgenza"

Una situazione davvero grave quella della crisi energetica che ha determinato un aumento sproprositato del gasolio e dell’energia. Il sistema che sta per implodere ha già provocato gravi difficoltà per le imprese sammarinesi e per i nostri cittadini, con aumenti insostenibili dei costi di luce, gas e gasolio. E’ necessario intervenire con urgenza per mettere in campo tutti quei necessari correttivi al fine di calmierare l’impatto devastante della crisi che avrà ripercussioni sulla vita delle nostre imprese e dei nostri cittadini, se necessario intervenendo con l’aumento dei ristori sulla smac-card ovvero con il blocco degli aumenti indiscriminati e sproporzionati. Siamo certi che in un momento delicatissimo come quello che stiamo attraversando – dove San Marino pare avere rinunciato anche alla propria storica neutralità – si siano fatte valere le proprie ragioni per essere in grado di destinare risorse economiche alla risoluzione dei problemi dei cittadini e non solo ai problemi del mondo bancario e finanziario.

c.s. Movimento Ideali Socialisti

