Crisi Fontanot, dichiarazione della presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti.

“Saluto positivamente la notizia della definizione dell’accordo che chiude positivamente la vertenza relativa ai 37 lavoratori della Fontanot di Coriano. Il ritiro del licenziamento collettivo e l’attivazione dell’ammortizzatore sociale rappresentano i due elementi positivi dell’accordo che i sindacati avevano chiesto fin dal primo momento. Mi auguro altresì che il risultato ottenuto rappresenti il viatico per una soluzione della crisi ancora più incisiva e ci tengo a ringraziare sentitamente l’assessore regionale Vincenzo Colla (col quale sono rimasta costantemente in contatto) che ha svolto un ruolo fondamentale per l’evoluzione positiva della vicenda. Anche in questa occasione i princìpi cardine del Patto per il Lavoro e il Clima sono stati pienamente affermati”.

