Crisi politica: le forze di opposizione richiedono un Ufficio di Presidenza urgente

Crisi politica: le forze di opposizione richiedono un Ufficio di Presidenza urgente.

Visto il ritiro della delegazione del Congresso di Stato del Movimento Rete avvenuta il 25 Maggio 2023 con la relativa formalizzazione del ritiro e la consegna, nelle mani della Reggenza, delle dimissioni del Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini e del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, le forze di opposizione richiedono un Ufficio di Presidenza urgente al fine di verificare i passaggi istituzionali formali per affrontare la crisi di Governo e valutare alla luce della normativa vigente la sussistenza dell’attuale maggioranza e dell’Esecutivo. Inoltre richiedono fermamente di sospendere l’attività di ogni commissione consiliare fino a quando non sarà chiarito l’iter istituzionale da adottare per affrontare la conclamata crisi della maggioranza e l’effettiva sussistenza del governo. È evidente infatti che la decisione del movimento Rete in ogni caso impone una approfondita valutazione anche sulla composizione delle commissioni consiliare non più rispondente ai numeri della maggioranza.

c.s.

Libera

Rf

Gruppo Misto di Opposizione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: