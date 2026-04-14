Cristina Comencini al Teatro Titano in dialogo con Fabrizio Coniglio

Cristina Comencini al Teatro Titano in dialogo con Fabrizio Coniglio.

Ultimo appuntamento della rassegna A Doppio Filo – intrecci di parole fra palco e vita: domenica 19 aprile alle ore 17.00 al Teatro Titano, con Cristina Comencini. Cristina Comencini è una delle rare artiste italiane capaci di muoversi con uguale padronanza tra cinema, letteratura e teatro. Regista e scrittrice, ha attraversato quarant'anni di narrazione costruendo storie incentrate su personaggi e relazioni, donne e uomini nei mutamenti dei ruoli, della società e dei sentimenti. Al cinema ha esordito con Zoo (1988), vincendo il Globo d'Oro come Miglior opera prima, e ha proseguito con film come La fine è nota (Globo d'Oro per il Miglior film) e Il più bel giorno della mia vita (Nastro d'Argento per la Miglior sceneggiatura). Con La bestia nel cuore ha ottenuto la nomination all'Oscar come Miglior film straniero; il suo ultimo film, Il treno dei bambini (2024), prodotto per Netflix, le è valso il Nastro d'Argento alla Carriera e il Ciak d'Oro come Miglior film drammatico. Parallelamente, ha sviluppato una ricca produzione letteraria, pubblicata da Feltrinelli ed Einaudi e tradotta in Francia, Germania, Turchia, Israele e Stati Uniti. Il suo ultimo romanzo, L'epoca felice, è uscito nel 2025. Nel corso dell'incontro, Cristina Comencini dialogherà con Fabrizio Coniglio, attore e regista, ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso artistico e offrendo al pubblico l'opportunità di approfondirne il cammino creativo. Il confronto, aperto e partecipato, inviterà a riflettere sul valore della scrittura come strumento di racconto, identità e relazione. Al termine, sarà previsto uno spazio dedicato a domande, interventi e contributi da parte del pubblico. Anche questo appuntamento sarà arricchito da intermezzi musicali a cura dell'Istituto Musicale Sammarinese, pensati per creare un'atmosfera intima e suggestiva, in piena sintonia con lo spirito della rassegna. Paolo Santi alla chitarra e Aldo Capicchioni al violino accompagneranno il pubblico con le loro esecuzioni. L'incontro si concluderà con un aperitivo nella Sala del Ridotto del teatro, a cura di Titancoop, per proseguire la conversazione in un clima informale e conviviale.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire dalle ore 15.00. Costo dei biglietti: € 12,00 per platea e palchi; € 10,00 per sgabelli e loggione.

c.s. San Marino Teatro

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