Cristina Poggiali (Alleanza Riformista): "Valorizzare il Territorio per un Turismo di Qualità".

Oggi voglio condividere con voi la mia visione per il futuro del turismo a San Marino. Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese, non solo perché genera entrate, ma anche perché preserva la nostra cultura e promuove lo sviluppo. Il nostro territorio è già molto attrattivo, ma possiamo fare di più per migliorare i servizi e le strutture ricettive. Dobbiamo creare nuove strutture e migliorare quelle esistenti per favorire un turismo che porti i visitatori a fermarsi più a lungo, aumentando così i benefici per la nostra economia. Dopo la pandemia, il turismo sta cambiando. Sempre più persone cercano viaggi che abbiano un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità locale. Attività all'aperto come trekking, ciclismo ed escursioni stanno diventando sempre più popolari. Anche il turismo culturale, religioso ed enogastronomico sta crescendo, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nella nostra cultura attraverso la gastronomia, l’arte e la storia. Un elemento chiave per il futuro del turismo a San Marino è lo sviluppo dell’offerta culturale. Dobbiamo creare un distretto artistico vivace, con mostre, eventi, attività e botteghe che rinnovano continuamente la loro offerta. Questo, insieme alla nostra storia e tradizione, renderà San Marino ancora più attrattivo per i visitatori. Organizzare eventi e festival per promuovere la scena culturale locale, utilizzando spazi pubblici accessibili e visibili, Il mio impegno è rendere San Marino una destinazione turistica di eccellenza, valorizzando il nostro patrimonio naturale e culturale e offrendo esperienze uniche e indimenticabili. Insieme possiamo costruire un futuro prospero per il nostro Paese, dove il turismo è una forza trainante della nostra economia.

C.s. Cristina Poggiali - Alleanza Riformista

