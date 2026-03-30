Criticità della sanità territoriale al centro del confronto tra Insieme per la Valconca e Comites

Criticità della sanità territoriale al centro del confronto tra Insieme per la Valconca e Comites.

Martedì pomeriggio una delegazione di Insieme per la Valconca composta dai Portavoce Camilla Cereda e Fabio Avanzolini e dai membri del Direttivo Erika Toccaceli ed Alberto Bonazzoli è stata ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Gli esponenti del Comitato Civico costituito nella Valconca sono stati ricevuti dal Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dal Consigliere Valter Bartolini presenti in sede unitamente a Fausta D'Ippolito, Segretario dell’Associazione Frontalieri Italia San Marino (A.F.I.S. - APS), Ilaria Sartori Assessore uscente alle Politiche Sociali del Comune di Morciano di Romagna, Pacifico Vincenzo Fabiani e Giancarlo Crociati rispettivamente Vicepresidente Provinciale e Coordinatore della Valmarecchia di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE della Provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino e Corrado Palmetti, Responsabile di ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE della Valconca. Tema al centro del confronto, a cui ha partecipato anche un nutrito gruppo di concittadini e simpatizzanti, le criticità della sanità territoriale ed in particolar modo il depotenziamento dei servizi d’emergenza nella zona limitrofa alla Repubblica. Un tema che tocca da vicino i numerosi lavoratori frontalieri ed i cittadini italiani residenti sul Titano che mantengono legami familiari e affetti in Valconca, dove, oltre ai tanti lavoratori che ogni giorno varcano il confine tra i due Stati, anche molti italiani residenti in Repubblica hanno origini. La recente decisione di trasferire l’automedica dall’Ospedale Ceccarini di Riccione alla zona di Miramare (Terme), secondo Insieme per la Valconca, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini. “Il trasferimento del mezzo di soccorso verso la costa ed a nord della Valconca comporta ritardi potenzialmente fatali per chi vive nei Comuni dell’entroterra, come Montefiore Conca, Saludecio e le zone limitrofe. In caso di emergenza, ogni minuto è prezioso e l’attuale logistica penalizza le aree interne” – hanno sottolineato i portavoce di Insieme per la Valconca Camilla Cereda e Fabio Avanzolini. Durante l’incontro Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ricordato come il diritto alla salute sia un diritto fondamentale dell'individuo, sancito dalla Costituzione italiana, che rappresenta una delle più grandi conquiste sociali. E come stabilisce una sentenza recente della Corte Costituzionale tale diritto non può essere compresso da vincoli di bilancio.

C.s. - Comites San Marino - Insieme per la Valconca

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: