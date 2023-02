Croce rossa sammarinese: aiuti per il sisma in Turchia e Siria e per l'Ucraina

La Croce Rossa Sammarinese ringrazia la cittadinanza che generosamente sta già contribuendo alla raccolta di fondi per la campagna di aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria, versando le donazioni nelle varie banche sammarinesi. Il sodalizio ovviamente provvederà ad informare la comunità sulle modalità di utilizzo delle somme ricevute. Siamo stati informati che anche il Governo sammarinese sta partecipando con una generosa contribuzione ed il sodalizio, come già proposto, invita a cercare di unificare le iniziative in un unico canale umanitario che raccolga anche le proposte e le modalità di realizzazione dei progetti. E’ inoltre in partenza un altro invio di farmaci in Ucraina, l’operazione umanitaria verso quel paese è infatti ancora in corso e, dopo la Banca Agricola, anche la Cassa di Risparmio ha informato l’associazione della consegna di un generoso contributo, frutto di una raccolta fra i dipendenti. E’ motivo di riflessione il fatto che, effetti catastrofici di molti eventi che sarebbero prevedibili, potrebbero essere molto più limitati con una efficace opera di prevenzione. Il disastro in Anatolia era prevedibile ed il vicepresidente della CRS, in un viaggio in quelle regioni, effettuato qualche anno fa, aveva constatato che ad Antiochia molti erano i cartelli che illustravano i danni causati da terremoti del passato e molti erano gli inviti a costruire in maniera antisismica e ad essere prudenti, cercando di prevenire i danni. Purtroppo in quelle regioni esiste anche un rischio vulcanico ed è possibile osservare i resti di pregresse disastrose eruzioni con imponenti colate laviche. La CRS è stata informata infine che la Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti ha programmato una donazione di circa cinquantamila euro al sodalizio. Verrà data sollecita informazione di questa importante contribuzione.

