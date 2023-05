Croce rossa sammarinese: aperta raccolta fondi per alluvionati Emilia Romagna

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza di avere promosso una raccolta di fondi per finanziare un progetto di aiuti alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il sodalizio ha già stanziato la somma di diecimila euro dalle sue risorse. Presso tutte le banche sammarinesi sono disponibili le coordinate bancarie della CRS. Il bonifico deve avere la causale “alluvione Emilia Romagna”. Sarà data tempestiva informazione dell’utilizzo delle somme. La raccolta di fondi per i terremotati di Siria e Turchia ha raggiunto l’ammontare di 55.000 euro, comprensivo delle risorse stanziate dalla CRS, quelle pervenute dalle Segreterie di Stato e dai numerosi e generosi cittadini. Non avendo referenti sicuri nei luoghi disastrati, il Direttivo CRS ha deciso di inviare la somma raccolta alla C.R. di Ginevra che sponsorizzerà e sarà garante di un progetto condiviso con noi. La CRS ricorda che, in occasione della denuncia dei redditi è possibile ed auspicabile che i sammarinesi, sempre disponibili alla solidarietà, destinino il tre per mille al Sodalizio. I contributi ricevuti saranno sempre utilizzati per operazioni umanitarie. La CRS infine, visto l’approssimarsi del rinnovo delle cariche sociali, invita i cittadini anche ad iscriversi al sodalizio. Si ricorda che, l'iscrizione alla CRS, permette di partecipare in maniera attiva alle varie attività che l'associazione promuove, quindi l'adesione non è solo un mero contributo economico ma, per chi lo desidera, permette di apportare idee, iniziative e progetti. L’iscrizione rende possibile la candidatura alle mansioni direttive del sodalizio, nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali. L’iscrizione si può effettuare nelle banche sammarinesi col contributo minimo di 30 Euro, specificando la causale del versamento con “iscrizione”; è possibile predisporre un versamento annuale continuativo.

cs croce rossa sammarinese

