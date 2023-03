Croce Rossa Sammarinese: in arrivo il quarto invio di farmaci e presidi sanitari destinato agli aiuti umanitari all’Ucraina

La Croce Rossa Sammarinese informa che sta giungendo a Veresti, in Romania, presso i nostri referenti, il quarto invio di farmaci e presidi sanitari destinato agli aiuti umanitari all’Ucraina. L’operazione, come le precedenti, è stata effettuata in collaborazione con Carità senza confini. Il sodalizio quindi ringrazia tutti i cittadini e le istituzioni che, con le loro generose donazioni, hanno permesso di acquistare una mole rilevante di presidi. Le donazioni infatti, con i diecimila euro stanziati dalla CRS, hanno raggiunto la somma di quarantacinquemila euro che, con questo invio, sono stati tutti spesi in questa operazione. E’ inoltre ancora in corso l’operazione umanitaria per i terremotati in Turchia e Siria, che sta portando ad una cospicua raccolta di denaro. Vi sono difficoltà per eseguire attività umanitaria diretta in quelle località per mancanza di referenti affidabili, quindi siamo in attesa di istruzioni dal Comitato della CR di Ginevra per partecipare, con queste risorse, alla ricostruzione o all’invio di soccorsi. Una donazione di trentatremila euro, frutto di un lascito testamentario da destinare all’ISS per un acquisto utile all’ospedale, è stata girata al Comitato Esecutivo per essere utilizzata, con uguale somma concessa all’ISS, all’allestimento del laboratorio di Anatomia Patologica. Il sodalizio è infine sempre a disposizione della nostra comunità per consigli, suggerimenti, iscrizioni e donazioni.

c.s. Croce Rossa Sammarinese

