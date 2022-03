Croce Rossa Sammarinese per l'Ucraina

Croce Rossa Sammarinese per l'Ucraina.

La Croce Rossa Sammarinese, “in prima linea dalla prima guerra mondiale”, è sempre al servizio della nostra comunità e ricorda alla cittadinanza che è tuttora impegnata a prestare la sua opera, a titolo gratuito, nell’accoglienza dei profughi ucraini ed al loro trasporto per visite, vaccini, esami e a tutto ciò che a loro può necessitare, oltre che per tutte le operazioni ancora attive che riguardano il Covid 19, in collaborazione con l’ISS. La CRS ringrazia tutti i cittadini e le istituzioni sammarinesi che contribuiscono alla raccolta dei fondi.



Ciò dimostra la solidarietà della nostra comunità che non è di sole parole, ma anche di fatti molto concreti. Parte dei fondi ricevuti saranno destinati all’accoglienza nel territorio, in collaborazione con la Protezione Civile, ed altri per interventi in Ucraina. Sarà data comunicazione del loro utilizzo; la CRS ha già stanziato, dalle sue risorse, la somma di ventimila euro. Il sodalizio inoltre ha aderito al gruppo di supporto all’Ucraina, organizzato dalla Segreteria agli Esteri, assieme a tutte le associazioni umanitarie della Repubblica. Si è proposto di unificare, in seno a questo gruppo, le azioni di tutte le associazioni, in modo da non creare doppioni e non disperdere le iniziative.

L’obiettivo è di organizzare tutte le attività umanitarie sotto la guida di un coordinatore che utilizzi le capacità operative delle singole associazioni, impiegando al meglio le risorse, senza dispersioni. La CRS invita i cittadini anche ad iscriversi al sodalizio, poiché l'iscrizione permette di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive dell’associazione, nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: