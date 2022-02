Croce Rossa Sammarinese: Raccolta fondi per l'Ucraina

La Croce Rossa Sammarinese, come sempre sensibile alle situazioni di disagio umanitario, a seguito della grave situazione verificatasi in Ucraina, nell’intento di portare aiuto, promuove una raccolta di fondi da destinare in aiuti umanitari a favore delle popolazioni sottoposte alla guerra ed all’esodo.

La CRS è inoltre disponibile a collaborare con le Istituzioni perché le iniziative umanitarie sammarinesi non siano disperse in tanti rivoli, ma orientate verso un unico interlocutore che coordini tutta l’operazione.

In tutte le banche della Repubblica sono a disposizione i conti correnti della Croce Rossa sui quali sarà possibile versare il proprio contributo con la motivazione “Pro Ucraina”.

Sarà data puntuale informazione dell’utilizzo delle somme ricevute.

La Croce Rossa Sammarinese ha già aperto la sottoscrizione destinando un contributo di ventimila euro.



IBAN della CROCE ROSSA SAMMARINESE

CASSA DI RISPARMIO:

S M 3 8 R0 6 067 0980000 0L20r03 446

BANCA DI SAN MARINO:

S M 26A08s400980 L0000 L0 L00 L39

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE:

S M 50 E0303409800000060 L5 3596

BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO

S M 86 H 032870980400004030 4328









Comunicato stampa

Croce Rossa Sammarinese