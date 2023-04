Croce Rossa Sammarinese: scatoloni anche a Bakhmut

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza ed i generosi donatori che la campagna umanitaria, che è stata attivata per l’Ucraina, sta avendo tuttora un buon esito. L’ultima missione, condotta come è noto in collaborazione con Carità Senza Confini, ha permesso l’invio di un carico di aiuti umanitari di ambedue le associazioni anche con farmaci e materiale di medicazione ai referenti situati al confine fra Ucraina e Romania, che ne hanno poi provveduto allo smistamento. Un camion era stato caricato al completo. Orbene siamo ora stati informati che farmaci e prodotti da medicazione sono addirittura arrivati a Bakhmut, la città ove sono tuttora in atto feroci combattimenti con numerosi feriti e morti. Fotografie di militari, con maschere che ne impediscono il riconoscimento, per evitare rappresaglie ai familiari, ci sono state trasmesse ed abbiamo riconosciuto i “nostri” scatoloni. Riteniamo doveroso quindi rendere noto ai donatori che l’operazione umanitaria ha avuto un buon esito. Alleghiamo immagini dell’evento. Prossimamente sarà data informazione sull’utilizzo delle donazioni ricevute per il terremoto in Turchia e Siria.

c.s. Croce Rossa Sammarinese

