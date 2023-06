Croce Rossa: torna operativo per l'estate il presidio di soccorso a Città

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza che dal 14 giugno è attivo, dalle ore 10 alle 19, come negli anni scorsi, il presidio di soccorso a San Marino, in piazza Paolo Fabbri, al parcheggio n° 5, presso l’arco della farmacia. Tale presidio, richiesto dalla Giunta del Castello di Città, è situato in un ambiente ove stazionano, con una ambulanza, un infermiere ed un autista soccorritore, ed è gratuitamente a disposizione dei turisti e dei cittadini. Tale presidio è in collegamento con la centrale operativa del 118 del Pronto Soccorso ed è in grado di intervenire, in coordinazione, in caso di urgenze, per abbreviare i tempi di soccorso ed agevolare il lavoro del 118. Il presidio resterà attivo sino al 15 settembre. Il sodalizio, nella impossibilità di intervenire in loco per i terremotati in Turchia e Siria, è in contatto con la Croce Rossa di Ginevra, che è stata informata della generosa donazione dei sammarinesi di cinquantacinquemila euro. La CRS è in attesa di istruzioni per finanziare, con quelle risorse, progetti di ricostruzione. Anche la raccolta fondi per le popolazioni alluvionate della Romagna ha già raggiunto, grazie alla generosità dei sammarinesi, la cifra di cinquantamila euro. Le società romagnole consorelle di Croce Rossa hanno subito gravissimi danni ed è stato deciso di aiutarle nel fornire un gruppo elettrogeno alla Croce Rossa di Cesena ed altro aiuto a quella di Ravenna. Alla Protezione Civile di Dovadola sarà fornito un carrello attrezzato per uso idrogeologico ed altro aiuto sarà devoluto ad una Casa di Riposo di S. Agata sul Santerno, gravemente danneggiata. Sarà data puntuale informazione sull’esito di tutti questi progetti. Si ricorda alla cittadinanza che è sempre possibile fare parte del sodalizio ed iscriversi, versando la quota minima di 30 euro, nei conti correnti accessibili in tutte le banche della Repubblica, per apportare i propri contributi di idee e progetti.

