Cronache dall’Associazione Parkinson S.M..

Anche per noi volontari, o membri del direttivo dell’associazione, e’ arrivato il tempo della sospensione temporanea delle attività che ci hanno visti impegnati per tutto l’arco dell’anno. Tuttavia, neppure ad agosto, s’interromperanno i contatti con gli associati, ai quali va il nostro costante pensiero, nella consapevolezza che le terapie principali, secondarie o collaterali, non potranno andare in vacanza. Chi vive il versante parkinsoniano, o il crinale di altre disfunzioni, continua nel suo sentiero di coesistenza anche in tempo d’Estate, quando per tutti, e giustamente in massa, si compie quell’ampio rito liberatorio della vacanza, nell’accezione più variegata del termine. L’afa, e le temperature estreme di luglio, hanno amplificato i disagi di chi vive una qualche disfunzionalita’ della mente e del corpo. Ma mai come quest’anno, attraverso stages e laboratori di vario genere, abbiamo appreso che anche nell’aspetto brumoso del “rallentamento” ci può essere una pausa di silenzio che va accolta come un cambio di linearità, trasformando il disagio in armonia, seppure di breve intensità. Quella stessa in cui ci s’imbatte quando si fa poesia, canto corale, yoga o meditazione, ovvero quelle stesse sfumature che abbiamo vissuto, per innumerevoli volte, attraversando la soglia di quell’edificio che e’ il Centro Sociale di Fiorentino, luogo di espressione creativa. Essere certi di ritornare in un sito dove poter immaginare le nostre attività, prolunga e in parte riempie, questi nostri giorni d’attesa, consapevoli che il mese di settembre e’ ancora più vicino, per poter ricominciare. Oltre alla gratitudine che spetta agli enti, come il Cons, e alle associazioni, agli specialisti di settore che contribuiscono a quell’avventura che rappresenta la nostra “rinascita personale” siamo ad esprimere riconoscenza a tutto ciò che la vita ci ha messo di fronte, anche in termini di difficoltà non di poco conto. Ed è questo l’aspetto ultimo che ci sprona ad andare oltre ogni ostacolo, pronti a vivere momenti di riflessiva bellezza che in altri modi non avremmo mai potuto conoscere e comprendere, fino ad ogni più minima sfaccettatura.

ASSOCIAZIONE PARKINSON SAN MARINO

