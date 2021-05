CRS: Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Sabato 8 maggio è stata la giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Questa data ricorda infatti il giorno della nascita di Henry Dunant, il fondatore delle Croce Rossa. Non è stata però una festa ma piuttosto la celebrazione dello sforzo che il sodalizio sammarinese, come tutte le Croci consorelle, ha portato avanti per combattere la pandemia di Covid con tutti i suoi volontari. È stato deciso infatti, per quest’anno, di rinunciare ancora a manifestazioni ufficiali rimandandole a tempi più propizi. Abbiamo però aderito alla campagna internazionale “inarrestabili” per testimoniare lo spirito umanitario che anima il sodalizio perché “insieme siamo inarrestabili”.

Senza clamore e silenziosamente infatti i nostri Volontari del Soccorso stanno ancora collaborando con le istituzioni per aiutare la nostra comunità nell’affrontare questa pericolosa malattia che ora, fortunatamente, grazie alla intensa campagna vaccinale, sta regredendo in maniera significativa.

Si ricorda infatti alla nostra comunità che il vaccino è l’arma migliore per combattere e debellare questo pericoloso virus e per tornare alle consuete abitudini di vita e a risollevare la situazione economica della Repubblica.

È ovvio che le usuali attività umanitarie del sodalizio sono proseguite regolarmente. Ad esempio una fornitura di materiale è stata ceduta a “Carità Senza Confini” ed è stata utile per la sua attività in Zambia con beni ed attrezzature che, ci è stato detto, sono “introvabile sul posto”.

Si ricorda infine che è possibile contribuire a sostenere il sodalizio, per aiutarlo nelle sue attività umanitarie, in varie maniere:

1 - Iscrivendosi alla CRS: si può così partecipare in maniera attiva alle varie attività che l'associazione promuove, quindi l'adesione non è solo un contributo economico (30 euro il minimo) ma, per chi lo desidera, l'iscrizione può anche permettere di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti; permette anche di candidarsi alle mansioni direttive del sodalizio nello spirito di un periodico rinnovo delle cariche sociali.

2 - Destinando il contributo del 3 per mille alla Croce Rossa Sammarinese nel compilare la denuncia dei redditi.

3 - Facendo una donazione.

Presso tutte le banche sammarinesi è possibile effettuare il versamento nei conti correnti della CRS, specificando la motivazione. La sede della CRS, ubicata a Cailungo in via Scialoja 12, ove è l’ingresso per i disabili all’ospedale, è aperta a tutti dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12.



Comunicato stampa

Croce Rossa Sammarinese

