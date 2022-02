CS Congiunto: incontro tra Segretario di Stato per la Sanità, Direttore Generale ISS e i Presidenti delle Associazioni dei consumatori

Si è svolto questa mattina nella sede della Segreteria di Stato per la Sanità, un incontro tra il Segretario di Stato, i Presidenti delle Associazioni dei Consumatori e il nuovo Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Si è trattato di un primo incontro dal carattere conoscitivo, ma anche programmatico, svolto in un clima di cordialità e collaborazione. Da parte dei vertici della sanità sammarinese è stata ribadita la linea di indirizzo emersa dalla relazione del dottor Francesco Bevere presentata in Commissione Sanità a fine gennaio, nel solco di quanto già previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario 2021-2023. È stata espressa inoltre, la massima disponibilità al confronto e alla piena collaborazione, anche attraverso lo sviluppo di azioni comuni. Da parte dei Presidenti delle Associazioni dei Consumatori – UCS, Asdico e Sportello Consumatori, rispettivamente Francesca Busignani, Augusto Gatti ed Emanuel Santolini, sono state illustrate alcune delle principali problematiche e criticità segnalate da utenti e assistiti sulle quali – è stato ribadito – occorre anche trovare soluzioni efficaci in tempi rapidi; è stato inoltre ribadito dai Presidenti delle Assoconsumatori che la sanità deve rimanere pubblica e senza aggravi ulteriori sulle tasche dei cittadini. Aspetto quest’ultimo, riconfermato anche dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta e dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, che hanno rimarcato la natura universalistica e gratuita del sistema sanitario e socio sanitario sammarinese. Confermata da tutti i partecipanti la volontà di collaborare assieme e da parte dei Presidenti delle tre Associazioni è stata accolta infine la richiesta della Direzione Generale ISS di un nuovo incontro a breve, di carattere operativo, dove saranno illustraste le varie problematiche riscontrate, le proposte e i suggerimenti per una loro possibile soluzione e dove sarà anche presentata una proposta di collaborazione delle Assoconsumatori con l’ISS. San Marino,

Cs Segreteria di Stato per la Sanità Istituto per la Sicurezza Sociale Associazione Sportello Consumatori Asdico – Associazione Sammarinese Difesa Consumatori Unione Consumatori Sammarinesi



