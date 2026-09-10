CSD ONU: "Profonda soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Grande e Generale dell’articolo che introduce la figura del Caregiver"

La Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è in attesa dell’approvazione in seconda lettura del Progetto di Legge recante “Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità”. Nel frattempo, “esprime profonda soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Grande e Generale dell’articolo che introduce la figura del Caregiver”. La CSD ONU desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Segretario di Stato per la Giustizia e Famiglia, Stefano Canti, per l’attenzione, la sensibilità istituzionale e la lungimiranza dimostrate nell’accogliere le osservazioni e le proposte formulate dalla Commissione in materia di caregiver familiare. L’inserimento nel testo normativo di interventi relativi alla formazione del caregiver, alle misure di sollievo, al riconoscimento del ruolo del familiare pensionato e alla necessità di una maggiore flessibilità nei percorsi assistenziali rappresenta un passo importante verso un modello di welfare più moderno, inclusivo e realmente aderente ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Particolarmente significativo è il riconoscimento del valore sociale, umano ed assistenziale del caregiver familiare, figura che quotidianamente sostiene, spesso in modo silenzioso, il sistema socio-sanitario del nostro Paese. Le modifiche introdotte rafforzano il principio della presa in carico integrata e promuovono una visione dell’assistenza centrata non solo sulla persona con disabilità, ma anche sulla tutela dell’equilibrio familiare, della dignità e della qualità della vita di chi presta cura. La Commissione ritiene che il percorso intrapreso rappresenti un importante esempio di collaborazione costruttiva tra istituzioni e organismi di partecipazione previsti dalla Legge Quadro sui diritti delle persone con disabilità, dimostrando come il dialogo e l’ascolto possano tradursi in interventi concreti e migliorativi per la collettività. La CSD ONU continuerà a offrire il proprio contributo affinché i principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità trovino piena e concreta attuazione nell’ordinamento sammarinese”, conclude la commissione.



C.s. - CSD ONU







