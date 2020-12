CSD ONU RSM: Giornata nazionale della Disabilità Intellettiva/Relazionale e Giornata Internazionale della Disabilità

Non vi sono dubbi, e non potrebbe essere altrimenti che, questo lungo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, sia stato ed è ancora caratterizzato da enormi sacrifici e momenti estremamente ansiogeni.

La Giornata Internazionale della Disabilità ci deve far riflettere ancor di più sul fatto che, per qualcuno di noi, questi mesi sono stati ancora più stressanti e complessi. Per persone con disabilità le difficoltà, i relativi problemi, c’erano anche prima del Covid, e questa tremenda pandemia non ha fatto altro che enfatizzare ancor di più tutte le problematiche riguardanti.

Le risposte alle necessità e ai bisogni, all’arrivo di questo terribile virus, sembrano essersi improvvisamente cristallizzate. Le segnalazioni delle diverse Associazioni che si occupano quotidianamente di disabilità, riportate alla CSD ONU ormai un anno fa durante un incontro al teatro Titano, non sono mutate; lacune nella presa in carico sia del minore sia dell’adulto, una presa in carico della famiglia del tutto insufficiente, mancanza di efficacia da parte dei Servizi sempre troppo spesso segnalata dall’utenza. Leggi incompiute, come quella dell’Inclusione Lavorativa, mancanza di controllo da parte degli organi di vigilanza per quanto riguarda l’assunzione ogni 20 dipendenti di una persona con invalidità.

Questi sono solo alcuni dei temi ricorrenti in questi ultimi anni, senza dimenticare la figura dell’Assistente Personale o del tema del “dopo di noi”.

Come premesso, la pandemia nel corso dell’anno ha portato a un naturale dispiego di energie e di risorse di qualsiasi tipo, atte a contrastarla e contenerla.

La CSD ONU, consapevole della particolarità del periodo, ha continuato a svolgere il proprio lavoro di sensibilizzazione e confronti con le Associazioni.

Ora però sente di rimarcare che nessuno dei motivi sopra citati, in un futuro relativamente prossimo, possano essere pretesto, e/o alibi, per accentuare ancor di più le disparità sui diritti per le persone con disabilità, a quasi 13 anni dalla ratifica della convezione ONU, che impegna la Repubblica di San Marino a riconoscere, non solo in maniera formale questi diritti, ma ad attuarli realmente. Riteniamo che le tematiche espresse non possano essere ulteriormente rimandate o trascurate, cosa che nel 2020 sentiamo sia successo.

Un ultimo appello ai cittadini, ad impegnarsi tutti insieme alla costruzione di una nuova società post-covid, più inclusiva, migliore, capace di focalizzarsi maggiormente sul noi e meno sull'io!







CSD ONU

Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione ONU