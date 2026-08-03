Csdl: attenzione alla truffe telefoniche di finti Gendarmi. In corso una nuova ondata a San Marino

Nel periodo estivo da alcuni anni è diventata una costante: si intensificano le truffe attraverso telefonate di malviventi senza scrupoli che si spacciano per agenti delle forze dell’Ordine, in particolare della Gendarmeria. In queste telefonate, i truffatori informano i malcapitati, ad esempio, di falsi incidenti o di situazioni di pericolo che sarebbero avvenuti ai propri familiari, ingenerando un senso di urgenza e di forte preoccupazione, che rende le persone particolarmente vulnerabili. Tra le altre cose chiedono se vi sono altre persone in casa, e al contempo forniscono informazioni personali esatte del familiare in questione, quali telefono, targa automobilistica, ecc., per ingenerare un senso si fiducia nei loro confronti; in particolare se riscontrano che la persona è sola, dei complici si recano presso l’abitazione della vittima per estorcere denaro o sottrarre oggetti di valore, con la scusa di farsi rimborsare di presunte spese da sostenere o sostenute. Alcune persone che hanno subito queste truffe, avvenute proprio in questi giorni, si sono rivolte all’Associazione Sportello Consumatori per ricevere assistenza. Come negli anni scorsi, lo Sportello Consumatori continua a raccomandare ai cittadini di essere estremamente vigili e qualora ricevessero telefonate con queste caratteristiche, di interromperle immediatamente, di contattare il familiare menzionato e di rivolgersi subito alle forze dell'ordine per segnalare il fatto. Sono tentativi particolarmente odiosi e deprecabili, che prendono di mira le persone più fragili, spesso facendo leva sui loro sentimenti di affetto verso le persone più care. L'auspicio è che tali azioni criminose finiscano immediatamente e non si ripetano mai più, anche grazie ad una maggiore consapevolezza dei cittadini, e che i malfattori vengano assicurati alla giustizia. Lo Sportello Consumatori raccomanda anche di fare estrema attenzione alle telefonate che apparentemente provengono dal proprio gestore telefonico, in cui attraverso dei meccanismi automatizzati vengono chieste molte informazioni personali, compresi dati relativi a carte di credito, ecc. Anche in questi casi occorre chiudere la telefonata e segnalarla alle forze dell’Ordine. In ogni caso, ricordiamo ai cittadini di non fornire mai i propri dati personali e dei propri metodi di pagamento a nessuno telefonicamente!

c.s. Associazione Sportello Consumatori









