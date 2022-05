CSdL: Aumenti dei generi alimentari, la differenza col circondario è nei prodotti freschi. A San Marino incremento dei prezzi più alto di circa il doppio rispetto a Rimini I dati sono molto chiari e impietosi

Nei giorni scorsi un supermercato sammarinese ha pubblicato dati tendenti a smentire quanto dichiarato dalla CSdL a proposito di un persistente e, a nostro avviso, ingiustificato aumento dei prezzi dei prodotti alimentari rispetto al circondario. In ragione di ciò sono stati citati prodotti confezionati reperibili sugli scaffali sammarinesi e riminesi.

In effetti, ma ciò lo avevamo evidenziato già in passato, la differenza media del paniere che compone la voce “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” è circa il doppio a sfavore dei consumatori sammarinesi, ma è dovuta in particolare all’incremento dei prodotti freschi.

In proposito, pubblichiamo il dato ufficiale dell’Ufficio di Statistica sammarinese e dell'ISTAT di Rimini relativo allo scorso mese di marzo, dal quale si evince la veridicità di quanto affermato dalla CSdL. Andando indietro nel tempo, chiunque potrà riscontrare differenze ancora più elevate.

Considerato che poche famiglie si possono permettere di spostarsi per chilometri ogni volta per comprare frutta, verdura, carne e pesce, è evidente che i sammarinesi sono costretti ad acquistarli in territorio, anche se nient’affatto conveniente. Si può disquisire sulle ragioni di tale andamento dei prezzi, ma non sui numeri.



PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

DATO INFLAZIONE TENDENZIALE MARZO 2022 - MARZO 2021

PANIERE RSM RN

Pane e cereali 7,70% 4,1%

Carni 11,79% 5,4%

Pesci e prodotti ittici 6,33% 5,2%

Latte, formaggi e uova 2,29% 3,3%

Oli e grassi 6,29% 13,0%

Frutta 18,65% 3,3%

Vegetali 26,90% 13,6%

Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 1,36% 1,8%

Prodotti alimentari non altrove classificati 3,43% 3,5%

Caffè, tè e cacao 2,47% 0,7%

Dato medio prodotti alimentari e bevande analcoliche 10,30% 5,4%







Comunicato stampa

CSdL