Csdl. Bollette del gas: dopo l'annullamento cosa succederà?

Si arricchisce di un argomento particolarmente attuale la puntata di "CSdL Informa" che, dopo il rinvio di martedì scorso, andrà in onda domani alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL": l'ennesimo colpo di scena nella sempre più caotica e intricata vicenda della fatturazione del gas, con la decisione della maggioranza di annullare tutte le ultime bollette arrivate ai cittadini, spesso con importi esorbitanti. Decisione peraltro presa all'indomani della richiesta avanzata da CSU, Sportello Consumatori e ASDICO di incontro urgente con Governo, AASS e Autorità per l'Energia per porre rimedio alla situazione insostenibile che si è creata. Quali altri temi, si parlerà dell'esito dei lavori dell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale: in particolare dell'approvazione - con gli emendamenti fortemente contestati dalla CSU - del Decreto Delegato n. 38/2023 riguardante i soci e amministratori delle società senza dipendenti, e la bocciatura della Istanza d'Arengo "affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano previste nella legislazione sammarinese". Intervengono il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, dirigenti della Federazioni Industria e Costruzioni-Servizi, con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini.

CSdL