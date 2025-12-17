Csdl: Calcolo della pensione italiana, tutto esaurito anche nel secondo anno del servizio

Anche nel 2025 ha riscosso grande successo il servizio svolto dall'INCA-CGIL di Rimini nella sede CSdL, per la verifica della posizione contributiva ed il relativo calcolo della prestazione previdenziale per i periodi lavorati in Italia. Servizio avviato nel febbraio 2024, frutto dell’accordo per la doppia affiliazione dei lavoratori transfrontalieri, sottoscritto tra CSdL e CGIL il 1° settembre 2022 con la presenza e la firma anche del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini. Come nel 2024, le giornate di appuntamenti - che si sono succedute con cadenza bisettimanale - hanno sempre registrato il tutto esaurito. 134 sono stati gli utenti di quest'anno, di cui 99 residenti a San Marino e 35 in Italia. Molte lavoratrici e lavoratori hanno anche avuto l’occasione di verificare la data del possibile pensionamento in Italia, che spesso non coincide con quella di San Marino, per effetto delle differenti normative. Molteplici sono gli apprezzamenti espressi dagli utenti per la professionalità e la disponibilità fornita da Cristina Santi, dipendente dell'INCA-CGIL di Rimini, e da Claudia Cicchetti, Direttrice del medesimo patronato. A loro la CSdL esprime un sentito ringraziamento. Nel 2026 gli appuntamenti riprenderanno a partire dal 14 gennaio, e proseguiranno con cadenza bisettimanale, alternando il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina. Per richiedere un appuntamento, si può telefonare alla CSdL, al numero 0549 962060, o inviare una mail a info@csdl.sm.

