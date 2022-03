CSdL - CDLS - USL: firmato il contratto unico di lavoro del settore edilizia privata. Ora si attende l'ok dei lavoratori

Lo scorso 25 gennaio le organizzazioni sindacali CSdL, CDLS, USL, hanno sottoscritto con le associazioni di categoria il nuovo testo contrattuale dell'edilizia privata. Sul piano tecnico, è un testo unico che raggruppa finalmente tutte le normative contrattuali che si sono susseguite nel corso degli anni. L'accordo contrattuale in generale è finalizzato a sostenere il settore edile, che negli anni è stato fortemente ridimensionato a seguito delle varie crisi che il paese ha attraversato. Settore che ha necessità di essere supportato e rivitalizzato sempre più nel futuro prossimo, anche con incentivi e politiche adeguate. Oltre ad un riconoscimento economico per i lavoratori, sono stati potenziati gli interventi di welfare aziendali con nuovi strumenti; sono anche previste misure a sostegno delle imprese e dei dipendenti in esse occupati. Il testo di questo rinnovo contrattuale sarà presentato, approfondito e discusso con i lavoratori nell'assemblea organizzata dalle tre organizzazioni sindacali firmatarie, per mercoledì 16 marzo con inizio alle ore 14.00 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Come prevede la legge sulla rappresentatività (L. n. 59/2016), lo stesso rinnovo contrattuale sarà sottoposto alla votazione dei lavoratori, quale ultimo passaggio previsto affinché diventi definitivo. Pertanto, al termine dell'assemblea del 16 marzo i lavoratori si esprimeranno con voto segreto su scheda. Con questo rinnovo si inaugura la nuova stagione dei rinnovi contrattuali, scaduti in tutti si settori del mondo del lavoro sammarinese. Come contemplato dalla legge, è possibile consultare da oggi sui siti internet di CSdL, CDLS e USL il nuovo testo unico del contratto, che sarà anche inviato alle imprese del comparto per essere affisso nelle bacheche aziendali. Al contempo sarà inviato ai lavoratori del settore iscritti alle tre organizzazioni sindacali.

c.s. CSdL - CDLS - USL