CSdL. DES, c'è chi non rinuncia!

Il sit-in in Piazza della Libertà dei delegati sindacali dello scorso 5 aprile ha contribuito in modo determinante alla sospensione del progetto di legge sul DES in Commissione Finanze; ma il Segretario di Stato Gatti non molla, annunciando un tour di incontri pubblici nei Castelli per illustrare la ‘bontà’ del progetto. Gli sviluppi di questa vicenda, nella quale il sindacato ha svolto un ruolo di primo piano nell'esprimere un dissenso piuttosto diffuso, sarà al centro della puntata di domani di "CSdL Informa", in onda in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Altro tema scottante è quello della fatturazione delle utenze; dopo l'annullamento delle bollette del gas in base a letture presunte arrivate nei giorni scorsi, e dopo la presa di posizione del sindacato a sostegno dei dipendenti dell'AASS, cosa succederà? Con il coordinamento di Giuliano Tamagnini, partecipano il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, dirigenti delle Federazioni Pubblico Impiego e Pensionati.

CSdL