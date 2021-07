Csdl: "Domani 13a puntata di 'CSdL Informa'"

Nella mattinata di domani, alle ore 9.00 presso la sala "Il Monte" dell'ISS, è in programma il secondo incontro sulla riforma pensionistica. Dell'esito dello stesso incontro si parlerà nella puntata sempre di domani di "CSdL Informa", in onda alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Altri argomenti sono la situazione attuale della medicina di base e tematiche dell'attualità sindacale. Il Segretario CSdL Giuliano Tamagnini coordina il programma, in cui intervengono un dirigente confederale e un rappresentante di ognuna delle quattro federazioni di categoria.

C.s. CSdL



