CSdL e CDLS al 14° Congresso del Sindacato europeo

In questi giorni CSdL e CDLS stanno partecipando con i loro rappresentanti al 14° Congresso della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), in programma a Vienna fino a venerdì 24 maggio. CSdL e CDLS sono organizzazioni affiliate alla CES fin dal 1991, e partecipano con diritto di voto. La CSdL è rappresentata da Stéphane Colombari, Funziario FUCS, e da Simona Zonzini, Funzionario FULI; la CDLS da Giorgio Felici, Segretario Confederale, e da Milena Frulli, Segretario FPI. Al Congresso partecipano oltre 600 delegati sindacali nazionali, in rappresentanza di circa 90 organizzazioni sindacali di 38 Paesi europei, 10 federazioni sindacali di settore; prenderanno la parola anche diversi ospiti dall’Europa e non solo, tra cui Antonio Costa, Presidente del Consiglio portoghese, Alexander Van der Bellen, Presidente dell’Austria, Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea, Enrico Letta, preside della Scuola Affari Internazionali (PSIA) al Sciences Po a Parigi ed ex Primo Ministro italiano, Joseph Stiglitz, economista vincitore del premio Nobel. Il Congresso eleggerà il Segreteria Generale, aggiornerà lo Statuto dell’organizzazione e adotterà i documenti chiave tra cui il “Manifesto di Vienna” e il piano di azione della CES per il periodo 2019-2023.