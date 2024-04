CSdL: È l'economia reale che sostiene il paese!

Non se ne parla abbastanza, anche perché l'Esecutivo ha dirottato l'attenzione su altri modelli di sviluppo meno virtuosi, come residenze atipiche e registro navale. Le tabelle di oggi illustrano la ripartizione dei lavoratori dipendenti nei principali settori



Si avvicina alla conclusione lo studio compiuto dalla CSdL che ha sviscerato diversi aspetti della situazione occupazionale sammarinese. Le tabelle allegate al presente comunicato rappresentano la situazione relativa ai lavoratori dipendenti al 31 dicembre degli anni 2023, 2022 e 2016.

Sono indicati i settori principali dell'economia del nostro paese, ordinati per numero di addetti, e consentono di fare un’analisi sull’impatto, in termini di nuovi occupati, dello sviluppo del sistema economico sammarinese, decisamente molto importante, che ha superato con successo la crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Domani pubblicheremo altre tabelle con le variazioni percentuali e le relative valutazioni.

Ci piace sottolineare che si tratta dell’economia reale, di cui si parla troppo poco, anche a causa delle recenti scelte del Governo, che hanno spostato l’attenzione su altri modelli di sviluppo economico, sicuramente meno virtuosi, come le residenze fiscali atipiche, per attrarre soggetti facoltosi ed incassare soldi facili, oltre al registro navale, per far concorrenza ai paradisi fiscali ancora presenti in giro per il mondo.



