CSdL e Sportello Consumatori: Energia elettrica e gas, presentata dall'AASS la quinta proposta di tariffe fisse.

Dopo quella del novembre 2024, nei giorni scorsi l'Azienda dei Servizi ha pubblicata la quinta proposta di tariffe fisse per l'energia elettrica e il gas. Per coloro che aderiranno, le tariffe saranno bloccate per i successivi dodici mesi.

Il 30 marzo 2025 è il termine ultimo per chi fosse interessato a passare dalla tariffa indicizzata alla tariffa fissa. Va ricordato che una volta effettuato il passaggio, questa modalità di tariffazione viene applicata dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026, e non è possibile interromperla prima della scadenza. Chi invece intende mantenere il sistema di bollette indicizzate, non deve fare nulla.

Come di consueto, la CSdL e lo Sportello Consumatori hanno preparato una tabella, allegata al presente comunicato, che illustra le tariffe indicizzate (fonte www.mercatoelettrico.org) dell'energia elettrica e del gas che sono state applicate da marzo 2024 a febbraio 2025, mentre nella parte sottostante riporta le nuove proposte di tariffe fisse dell'AASS per le rispettive utenze.

Dall'osservazione dell'andamento delle tariffe nell'ultimo anno, si è riscontrata - rispetto alla precedente proposta a tariffa fissa - una convenienza per quanto riguarda le tariffe indicizzate, sia del gas che dell'energia elettrica, nonostante la tendenza al rialzo degli ultimi mesi.

Naturalmente, non è possibile fare previsioni per il futuro; da parte nostra non intendiamo fornire indicazioni sulla scelta per l'una o l'altra modalità di tariffazione, ma solo riportare i dati affinché ogni cittadino possa fare le valutazioni più opportune.



