CSDL: Incontro sul Bilancio 2021, annunciato il mancato versamento di 28 milioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il Governo continua il saccheggio delle risorse previdenziali dei lavoratori e dei pensionati. Sui temi della finanziaria, del debito pubblico e del fondo pensioni, la CSdL ha organizzato due iniziative: giovedì sera una conferenza via Facebook, e sabato mattina un corteo di macchine fino a San Marino Città



È stato un incontro molto deludente quello di ieri pomeriggio tra Sindacato e Segreteria di Stato per le Finanze sul Bilancio previsionale 2021. La Segreteria si è soffermata per quasi tutto l'incontro su aspetti prettamente tecnici, senza sciogliere i principali nodi politici presenti nel progetto di legge.

La CSdL ha ribadito la centralità del problema del debito pubblico, determinato per la quasi totalità dai dissesti delle banche. Continuano a passare i mesi e non emergono le responsabilità di chi ha prodotto tali dissesti, come tutto il paese sta chiedendo a gran voce.

Sui finanziamenti internazionali, il Segretario per le Finanze Gatti non ha fornito risposte, e ciò conferma ancora di più la convinzione che il paese di San Marino non stia offrendo sufficienti garanzie e la necessaria affidabilità ai mercati finanziari internazionali. Sul "prestito ponte", che dovrebbe mettere una pezza al fallimento della emissione dei Titano Bond, la risposta in sostanza è che è meglio non parlarne troppo, per non vanificare questa operazione, che il Governo sta portando avanti nel segreto delle sue stanze, senza la benché minima informazione alle parti sociali e alla cittadinanza.

Il prestito irredimibile, sbandierato dall'Esecutivo come una soluzione reale per il debito di Cassa di Risparmio, continua a non convincere per nulla, anche se il relativo articolo è stato ampliato. Il titolo non viene coperto da nessuno; è solo un giroconto tra Stato e Cassa di Risparmio che non risolve per nulla il problema. O forse c'è l'intenzione di usare a questo scopo le risorse di investitori istituzionali (Fondo pensioni?)...

E a proposito di risorse pensionistiche, il Segretario Gatti ha comunicato verbalmente che il Governo intende non versare i 28 milioni di euro previsti per legge dal Bilancio dello Stato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e che le risorse necessarie saranno invece attinte dalla riserva tecnica del Fondo pensioni. È una palese violazione di una legge dello Stato da parte dell'Esecutivo, che continua a saccheggiare le risorse pensionistiche che appartengono esclusivamente ai lavoratori e ai pensionati.

Oggi parte la maratona consiliare per la discussione e l'approvazione del bilancio previsionale 2021, e il Governo ha mostrato di avere, assieme alla maggioranza, tutte le intenzioni di tirare dritto per la sua strada senza ascoltare nessuno.

Per coinvolgere e sensibilizzare il paese su questi temi così cruciali per il paese, la CSdL ha organizzato due iniziative pubbliche per i prossimi giorni: Giovedì 17 dicembre alle ore 21 una conferenza via Facebook sui temi del debito pubblico, del "prestito ponte" e del mancato versamento al Fondo pensioni; sabato 19 dicembre un corteo di macchine con partenza alle ore 10.00 dal parcheggio del Multieventi fino a San Marino Città. Al più presto verranno fornite informazioni più dettagliate sulle due iniziative.

Comunicato stampa

CSdL - Confederazione Sammarinese del Lavoro





