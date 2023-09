"CSdL Informa", domani nuova puntata

Ripartono le puntate di "CSdL Informa" dopo il periodo feriale. È in programma domani alle 18.30 la 52a puntata del format di informazione della Confederazione del Lavoro, in diretta sulla pagina Fecebook "Cuore CSdL", con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini, In primo piano: la lettera dei Presidenti delle tre autorità di regolamentazione dei settori bancario, finanziario e assicurativo della UE - che rischia di creare seri ostacoli alla concretizzazione dell'accorso tra San Marino e l'Unione Europea - e le relative reazioni sia da parte del portavoce del Vice Presidente della Commissione UE Maros Sefcovic, che della politica sammarinese; la questione, emersa in Consiglio Grande e Generale, dei contributi non pagati dalle imprese; le problematiche sollevate dai medici, sulla base di quanto emerso dal loro incontro con la Segreteria di Stato per la Sanità. Appuntamento dunque a domani con tutti i cittadini interessati.

CSdL

