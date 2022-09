"CSdL informa", domani nuova puntata dedicata alle riforme pensioni e norme sul lavoro

Una ulteriore occasione per discutere e approfondire i progetti di legge di riforma del sistema pensionistico e delle norme sull'occupazione, tra i temi più caldi del momento, è la 34a puntata di "CSdL Informa", in programma domani in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Nella puntata verranno affrontati gli aspetti più critici dei due interventi legislativi già avviati alla prima lettura consiliare, e verranno forniti aggiornamenti in relazione alle richieste del sindacato di slittamento dei tempi dell'iter di approvazione, per consentire il confronto necessario sulle proposte presentate dalle OO.SS, e definire dei testi che possano ottenere una sostanziale condivisione. Partecipano il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, il Segretario FULI Agostino D'Antonio, il Segretario FUPS Elio Pozzi. Coordina Giuliano Tamagnini.

CSdL

