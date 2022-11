Csdl Informa. Riforma pensioni, la partita non è chiusa...

Quali scenari si aprono dopo l'approvazione in Consiglio Grande e Generale della riforma previdenziale? La legge non contiene le principali richieste di modifica, sostenute dalla piazza ricolma di scioperanti, ma il sindacato continuerà ad insistere per cercare di cambiare i punti più contestati. Questo delicato argomento sarà affrontato nella prossima puntata di "CSdL Informa", in programma martedì 22 novembre alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Altri temi della puntata saranno: una valutazione dello sciopero generale del 15 novembre, molto partecipato; lo stato delle trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro; il debito estero, rispetto a cui va rilevato che le considerazioni ripetutamente espresse dalla CSdL, rispetto alla pericolosità del debito contratto per la spesa corrente e per coprire i dissesti bancari, hanno trovato evidenti conferme nelle dichiarazioni di un insigne esperto quale il dott. Roberto Lampa, Economista, docente dell'Università di Macerata, intervenuto nei giorni scorsi alla trasmissione di San Marino RTV "Viceversa". Alla puntata di martedì partecipano il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, dirigenti delle Federazioni PA e Servizi. Conduce Giuliano Tamagnini.

CSdL