CSDL: "PdL famiglia, per ulteriori interventi i fondi ci sono!"

Il Direttivo CSdL, riunito nei giorni scorsi, ha espresso soddisfazione per il fatto che diverse proposte, avanzate da tempo dalla CSdL e da tutte le sigle sindacali unitariamente, siano state accolte all’interno del Progetto di Legge sui sostegni alla famiglia, discusso in CGG in prima lettura. Alcune altre sono state incluse tra gli emendamenti ed approvate dalla Commissione Consiliare a inizio maggio, ma restano alcuni punti che presentano criticità interpretative, discriminazioni ed iniquità. È stata quindi apprezzata l’iniziativa delle OO.SS., con la quale viene chiesto ai gruppi consiliari di condividere ulteriori modifiche e di portarle in seconda lettura, supportate da almeno 39 firme. Questo importante PdL è stato sviscerato in occasione di un dibattito pubblico organizzato dalla CSdL il 27 aprile, mettendo a confronto valutazioni e proposte da parte dei 4 relatori: Stefano Canti, Segretario di Stato Giustizia, Previdenza e Famiglia, Nicola Renzi, Capogruppo Consiliare di Repubblica Futura, William Vagnini, Segretario Generale ANIS, Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL. Ha coordinato Davide Giardi, giornalista di San Marino RTV. Il Segretario Generale Enzo Merlini, prima dell’avvio del dibattito, ha illustrato una serie di slide che riassumono le novità introdotte dal progetto di legge rispetto alla normativa attualmente in vigore, oltre alle proposte CSdL ed unitarie sui singoli punti. Nella home page del sito www.csdl.sm, in fondo al presente comunicato, sono scaricabili le tabelle con i dati relativi agli specifici Fondi dell’ISS, le slide aggiornate con le modifiche approvate in Commissione, e anche la videoregistrazione del dibattito pubblico del 27 aprile dedicato al PdL sui sostegni alla famiglia. Quando definimmo timida e insufficiente la riforma degli interventi a sostegno della famiglia approvata nel 2022, non sbagliammo affatto. Le ragioni di sostenibilità economica con le quali il Governo di allora ne giustificò la portata limitata si sono rivelate totalmente infondate, come avevamo previsto, e la tabella allegata lo dimostra. La Cassa di Compensazione, che finanzierà i nuovi interventi, dispone di 43,2 milioni di euro: nel solo 2025 ne sono stati accantonati circa 10. Ci sono quindi tutte le condizioni per migliorare ulteriormente il PdL. Nonostante ciò, riteniamo equo che alcuni interventi, come il sostegno per i caregiver familiari, dovrebbero essere finanziati dalla fiscalità generale e non solo da questo Fondo, cui contribuiscono solo lavoratori e datori di lavoro (peraltro quello pubblico solo in parte) con specifiche aliquote calcolate sul monte salari e stipendi. Il Direttivo CSdL ha ribadito altresì che l’introduzione del caregiver familiare, così a lungo rivendicata, deve essere il primo passo per giungere alla istituzione dell’assistente personale. Come dispone la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, queste devono poter scegliere liberamente coloro che le assistono, disponendo del relativo sostegno economico al fine di poter sviluppare il proprio progetto di vita indipendente.



c.s. CSdL









