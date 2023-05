CSdL. Sono oltre 115 milioni gli interessi sul debito estero!

Gli interessi complessivi (debito interno più debito estero) passano da circa 30 milioni a circa 40 milioni all'anno, per effetto del rifinanziamento di 350 milioni al 6,5%. Oltre la metà di questa enorme somma - 23 milioni all'anno fino al 2026 - andrà fuori territorio

Il Decreto sul rifinanziamento del debito estero approvato sabato scorso dalla maggioranza in Consiglio Grande e Generale, per una cifra di 350 milioni con un tasso di interesse del 6,5%, produrrà com'è noto un volume di interessi da pagare a carico del bilancio dello Stato pari a circa 23 milioni all'anno. A questa somma vanno aggiunti anche gli interessi sul debito interno; se fino allo scorso anno il totale degli interessi, tra debito interno e debito estero, ammontava a circa 30 milioni annui, ora il totale arriva a circa 40 milioni all'anno, con un aumento di oltre 11 milioni. Tutto ciò per effetto del tasso di interesse sul debito estero, raddoppiato rispetto al precedente 3,25%. Di questi 40 milioni di interessi all'anno, 23 milioni - quindi oltre la metà - andranno a soggetti residenti fuori San Marino. Sommando gli interessi pagati per il prestito Cargill, acceso nel 2021 e chiuso l'anno successivo, quelli relativi al primo bond destinato al mercato estero di 340 milioni, e quelli che si pagheranno sui 350 milioni rifinanziati al 6,5%, il totale dei costi di intermediazione e degli interessi sul debito estero ammonta a oltre 115 milioni! Questi dati, che si anticipano, vengono ripresi e approfonditi nella puntata di stasera di "CSdL Informa", in onda alle 18.30 e scaricabile sulla pagina Facebook "Cuore CSdL."

CSdL