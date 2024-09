CSIR, arrivate le sentenze favorevoli ai primi ricorsi tributari degli ex lavoratori frontalieri italiani

Nella giornata di ieri si è riunito l’Ufficio di Presidenza del CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche per fare il punto della situazione e ragionare in merito alle prossime iniziative da mettere in campo, sempre con l’obiettivo di raggiungere pienamente una parità di trattamento ed una pari dignità tra tutti i lavoratori e pensionati delle aree di frontiera. Tema al centro del confronto del tavolo dell’Ufficio di Presidenza è l’annosa questione che affligge i pensionati residenti in Italia che percepiscono un reddito da pensione sammarinese, i quali ormai da troppo tempo vivono nell’incertezza che le proprie dichiarazioni dei redditi possano diventare oggetto di cartelle esattoriali e soggette ad un’ingiusta doppia tassazione della pensione. Per dirimere la questione serve che i due Stati dialoghino politicamente e tecnicamente per condividere l’interpretazione della convenzione e trovare una soluzione permanente che sia a favore di tutti gli ex lavoratori di frontiera. Come CSIR ringraziamo il lavoro che i centri di assistenza fiscale di CGIL, CISL e UIL di Rimini stanno svolgendo nelle opportune sedi, per far sì che almeno giuridicamente i pensionati che hanno deciso di intraprendere un’azione giudiziaria, possano dirimere la questione mediante appositi ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria. Interessante condividere le motivazioni della sentenza che ha portato all’accoglimento del ricorso degli ex frontalieri, sostenuto dalle organizzazioni sindacali appartenenti allo CSIR San Marino-Emilia Romagna- Marche. Per opportuna conoscenza le sentenze specificano che le rendite pensionistiche degli ex frontalieri debbano essere soggette a tassazione esclusiva a San Marino, sulla base del comma 3 dell’art. 18 della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e dei principi già stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione fin dalla sentenza N.23001 del 12 novembre 2010, riconfermati da successive ordinanze nel 2021 e 2022. In attesa dei verdetti delle ulteriorisentenze, le organizzazioni sindacali di concerto con CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche, organizzeranno specifiche iniziative pubbliche di approfondimento quale opportunità di conoscenza collettiva.

c.s. Ufficio di Presidenza CSIR San Marino, Emilia Romagna, Marche

