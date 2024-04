CSIR celebrato a San Leo il convegno verso i 30 anni, ricordare per ripartire

Il Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR) Rep. San Marino Emilia Romagna Marche ha celebrato a San Leo Sabato 13 aprile, presso il Palazzo Mediceo, con un convegno l’avvio del percorso di celebrazione del suo trentennale.

Il convegno cha ha visto la presenza di Giulio Romani Segretario della Confederazione Europea dei Sindacati e di numerosi ospiti, Il Segretario Di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini, la Senatrice Domenica Spinelli, la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna Emma Petitti, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci, L’assessora di San Leo Valentina Guerra e l’assessore del comune di Rimini Francesco Bragagni.

Con questo incontro si è voluto fare il punto non solo di quanto fatto finora ma anche evidenziare le criticità ancora aperte e rilanciare l'azione comune.

Emozionante è stato il video celebrativo dei sindacalisti che hanno fondato 30 anni fa il CSIR e che ha testimoniato l’impegno e la dedizione nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri. Nella relazione del Presidente Massimo Fossati si è sottolineato il ruolo di “ponte” e di dialogo tra i lavoratori, i governi e le istituzioni locali e anche tra gli stessi sindacati; l’organizzazione ha cercato di superare gli ostacoli burocratici e legislativi per garantire una maggiore equità e giustizia tra lavoratori. Con la tavola rotonda: “Vivere al confine, vincere le sfide future per un’Europa più forte” si è discusso di ingiustizie da sanare nel futuro. Si è partito dalle contraddizioni nell’applicazione dell’accordo contro le doppie imposizioni, tra i due Stati, nel prelievo delle tasse nelle pensioni degli ex frontalieri. Questa criticità vede l’ex frontaliere vessato due volte, con una tassazione piena da entrambi gli Stati. Si è inoltre posto l’accento sulla mancanza di tutele per coloro che hanno famigliari disabili, non potendo accedere né alla legge italiana, né a quella sammarinese.

Il convegno ha raggiunto il suo culmine nella presentazione del manifesto CES "Together for a fair deal for workers", da parte di Giulio Romani Segretario Europeo della CES, un momento chiave per enfatizzare l'importanza del dialogo sociale e della cooperazione transfrontaliera in chiave europea. Si è riunita infine l’assemblea del CSIR che ha poi disposto il Cambio della Presidenza eleggendo il nuovo Presidente nella Persona di Daniele Tomasetti, rappresentante USL -CSIR, e affidando la Vice Presidenza a Giuseppina Morolli rappresentante UIL-CSIR.



Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR) Rep. San Marino Emilia Romagna Marche

