CSIR: esito interrogazione parlamentare sui permessi per assistenza

L’Ufficio di Presidenza del CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche, si è incontrato per fare il punto sulle tematiche riguardanti il lavoro di frontiera, soprattutto a seguito dell’interrogazione parlamentare della Deputata Beatriz Colombo sul mancato riconoscimento reciproco dei permessi per prestatore di assistenza. La questione ha radici lontane, e consiste sull’impossibilità per il lavoratore di frontiera di usufruire di permessi lavorativi e di assistere i propri familiari con disabilità o affetti da gravi patologie. I due stati hanno la propria disciplina ma la mancanza di armonizzazione tra queste due normative rende i lavoratori di frontiera privi di un diritto fondamentale, che non dovrebbe dipendere dallo Stato in cui si lavora o si risiede, ma dalla necessità di garantire dignità e protezione sociale a chi si prende cura di un familiare. All’interrogazione parlamentare ha dato risposta Il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon, evidenziando e specificando le frizioni tra la normativa italiana e sammarinese, ma assicurando l’impegno del Governo per garantire la massima tutela per i lavoratori frontalieri. Come CSIR ringraziamo la Deputata Beatriz Colombo per l’attenzione sulla questione, e per aver dato voce alla disperazione di tanti lavoratori frontalieri all’interno della Camera dei Deputati italiana. Confidiamo che anche altri deputati e senatori locali delle nostre aree di frontiera possano raccogliere il nostro appello, anche in merito alla tassazione delle rendite pensionistiche degli ex lavoratori di frontiera residenti in Italia. Come CSIR continueremo a tenere alta l’attenzione anche cercando di approfondire alcuni elementi posti all’interno dell’interrogazione stessa, per un lavoro di frontiera che sia sempre più giusto, equo e senza barriere.