CSIR: incontra On. Senatori e Deputati locali, sul tema delle problematiche del lavoro di frontiera

Prosegue il lavoro svolto dal CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche sulle problematiche legate al lavoro di frontiera. Una delegazione dell’Ufficio di Presidenza sta incontrando in queste ultime settimane Senatori e Deputati del territorio, per confrontarsi sulle problematiche che affliggono il lavoro di frontiera, in tema di diritti sociali negati e sul problema della doppia tassazione delle rendite pensionistiche. In attesa che si arrivi alla fine della battaglia legale, sulla tassazione delle pensioni bisogna trovare una soluzione, che ancorché temporanea, non vada a vessare ingiustamente gli ex lavoratori di frontiera. Attualmente come CSIR abbiamo già incontrato l’On. Senatore Marco Croatti e l’On. Deputata Beatriz Colombo, che ringraziamo per l’attenzione e che hanno ben compreso le problematiche dirimenti ai lavoratori e pensionati di frontiera. Di fronte al confronto riguardante le tutele sociali per i congedi per prestatori di assistenza, ex Legge 104/92, come CSIR da anni siamo impegnati affinché si possa giungere al loro riconoscimento e l’On. Colombo, ha deciso tramite ad apposito atto di camera di chiedere un’interrogazione a risposta scritta parlamentare. Riceviamo molte segnalazioni al riguardo e di fronte all’impossibilità di poter usufruire dei congedi, sono sempre di più i lavoratori di frontiera che arrivano anche a rinunciare alla propria occupazione, per poter prendere cura dei propri familiari. L’interrogazione avrà luogo alla camera dei deputai italiana ed è stata rivolta al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e al Ministro per le disabilità, e si chiederà, se questi siano a conoscenza della problematica e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, vogliono mettere in atto per risolvere il problema, anche attraverso la costituzione di un tavolo bilaterale con la Rep. di San Marino. Nel rimanere in attesa della risposta parlamentare e di poterci confrontare con tutti gli On. Deputati e Parlamentari del territorio che decideranno di incontrarci, il CSIR San Marino, Emilia Romagna, Marche, plaude per la prima convocazione del “Tavolo interministeriale dei frontalieri”, previsto con Legge 83/23, costituitosi a seguito del memorandum d’intesa tra MEF e parti sociali nel dicembre 2020 unitamente alla ratifica dell’ultimo trattato Italia-Svizzera. Come CSIR sosteniamo fortemente l’attività svolta dai coordinatori nazionali frontalieri di CGIL, CISL, UIL, affinché si possa addivenire ad uno statuto dei lavoratori frontalieri e perché si possano affrontare e risolvere di concerto le problematiche che affliggono il lavoro di frontiera compreso le questioni dirimenti alle aree tra Italia e San Marino.