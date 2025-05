CSIR: Incontro con Assessore Giovanni Paglia in Regione Emilia Romagna sul tema del frontalierato

Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro tra l’Assessore al Lavoro per la Regione Emilia Romagna Giovanni Paglia e la Presidente del CSIR Giuseppina Morolli accompagnata da alcuni membri dell’Ufficio di Presidenza, presso la sede della Regione Emilia Romagna. È stata per entrambi un’occasione di incontro per conoscere e approfondire, a pochi mesi dell’insediamento della giunta del presidente De Pascale, le problematiche che vivono i lavoratori frontalieri di San Marino, a partire dalla doppia imposizione ai diritti di assistenza per i famigliari portatori di disabilità, dalla tassazione delle pensioni degli ex-lavoratori frontalieri al percepimento dell’assegno unico. L’assessore Paglia ha manifestato, per quanto di competenza, l’attenzione massima da parte della giunta della regione Emilia Romagna alle tutele e alla salvaguardia dei lavoratori che risiedono in regione, anche se l’ambito di alcune tematiche restano in capo al Governo e al Parlamento Italiano. Inoltre l’assessore si impegna ad avviare un confronto a breve con il Segretario al Lavoro sammarinese per riattivare l’Osservatorio sul Lavoro fra Italia e San Marino, progetto nato grazie al CSIR alcuni anni fa e deliberato dalla Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ma arenatosi sul Titano. La Presidente del CSIR Giuseppina Morolli ha evidenziato come sia importante che le istituzioni abbiano con il CSIR un canale privilegiato di comunicazione e collaborazione per trovare soluzioni condivise.