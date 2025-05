CSIR: riunito l’Ufficio di Presidenza

Nella giornata di ieri si è riunito l’ufficio di presidenza del CSIR - Consiglio Sindacale Interregionale San Marino - Emilia Romagna - Marche, e in questa prima riunione del nuovo corso si è proceduto al passaggio di incarichi e consegna dal Presidente uscente Tomasetti Daniele (USL) al neo Presidente Morolli Giuseppina (UIL). Sono stati informati tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza in merito ai recenti incontri programmati e svolti sia con l’assessore al Lavoro della regione Emilia Romagna Paglia e sia con l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Colaceci. Gli incontri sono stati occasione di confronto utile per poter continuare l’azione sindacale del CSIR a sostegno delle situazioni delle vertenze aperte riguardanti il riconoscimento bilaterale dei due stati dei congedi parentali ai lavoratori frontalieri e della diversa interpretazione della Convenzione vigente da parte dell’Agenzia delle Entrate verso i pensionati ex-frontalieri sammarinesi. Nuove azioni sono in programma sia a livello politico che istituzionale.

c.s. CSIR