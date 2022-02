CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche: Agostino D’Antonio (CSdL) è il nuovo Presidente

Agostino D’Antonio, Segretario della Federazione Unitaria Lavoratori Industria della CSdL, è il nuovo Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale (CSIR) San Marino-Emilia Romagna-Marche. La nomina è avvenuta durante l’Assemblea Generale svoltasi nei giorni scorsi, in cui è avvenuto il passaggio di consegne con Alessandra Gori, Segretaria NIDIL-CGIL Rimini. È stato inoltre nominato vice presidente del CSIR Massimo Fossati (CISL Romagna). L’Assemblea, nel ringraziare il Presidente uscente per il lavoro svolto in un periodo estremamente difficile, si riunirà nei prossimi giorni per dare l’opportuna continuità programmatica e le adeguate risposte in merito alle tematiche aperte in materia di frontalierato e di mondo del lavoro fra la Repubblica di San Marino e l’Italia.

Comunicato stampa

CSIR San Marino-Emilia Romagna-Marche