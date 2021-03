Csu: accordo smart working crocevia del lavoro

Csu: accordo smart working crocevia del lavoro.

“Con la firma dell’accordo interconfederale sullo smart working il lavoro diventa crocevia delle grandi trasformazioni anche nella Repubblica di San Marino”. I segretari confederali CSU, Paride Neri e William Santi, commentano con soddisfazione l’intesa raggiunta con Governo e associazioni imprenditoriali per la regolamentazione del lavoro agile. “È stata una trattativa complessa, a tratti difficile, ma che ci ha portato a realizzare un accordo tra i più avanzati in materia perché disciplina nel dettaglio, prevedendo anche una modulistica contrattuale, la procedura che datori di lavoro e dipendenti devono seguire per attivare la prestazione lavorativa anche fuori dalla sede aziendale”. Fermo restando che il trattamento economico normativo dei “lavoratori agili” non può essere inferiore a quanto stabilito da leggi e contratti di riferimento per tutti i dipendenti, tra i punti chiave dell’accordo c’è il diritto alla disconnessione del dipendente che viene assicurato dall’adozione di predefinite misure tecniche. Per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa è prevista la possibilità di effettuare orari di lavoro elastici nel rispetto dei limiti contrattuali e, per figure di comprovata autonomia operativa e decisionale, il lavoro per fasi, cicli e obiettivi. A tutela della privacy del lavoratore, tema di grande attualità e sensibilità, sono escluse forme di controllo a distanza continuative e pervasive. “Questa nuova organizzazione spazio-temporale del lavoro - concludono i segretari confederali della CSU – si sta diffondendo in tutte le economie più avanzate, in quanto permette non solo di conciliare la vita con la famiglia, ma anche di diminuire l’impatto ambientale con minori spostamenti. Ora si apre anche a San Marino il grande tema della formazione di nuove competenze digitali e delle profonde trasformazioni tecnologiche e imprenditoriali avviate dalla quarta rivoluzione industriale”.

Csu

I più letti della settimana: