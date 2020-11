Csu: domani duplice incontro con membri di Governo

Alle ore 10.00 di domani presso Palazzo Begni, la CSU incontra il Segretario di Stato per le Finanze sul progetto di bilancio previsionale 2021. Come già sottolineato in precedenza, l'incontro è stato convocato con ritardo, considerando che entro il giorno successivo il progetto di legge deve essere depositato per l'avvio all'iter istituzionale, oltre al fatto che - stando alle dichiarazioni del Segretario per le Finanze - lo stesso incontro doveva tenersi la scorsa settimana. Dopo mesi di ripetute sollecitazioni e proteste sindacali, per l'incomprensibile esclusione delle organizzazioni sindacali dai numerosi incontri di presentazione effettuati, anche fuori confine, sempre domani alle ore 14.00 si svolgerà, via zoom, un incontro sul progetto di sviluppo "San Marino 2030" con il Segretario di Stato per l'Industria.

CSU