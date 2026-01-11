CSU: Domani la giornata di incontri con Gino Cecchettin

Per parlare della sua esperienza e del suo impegno a seguito della brutale uccisione della figlia Giulia, al Teatro Concordia alle 9.30 incontra gli studenti della scuola superiore e del CFP, mentre alle 14.30 i Rappresentanti Sindacali e la cittadinanza



Domani sarà una intensa giornata dedicata al tema sempre attuale e drammatico della violenza contro le donne e di genere, organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e dell'Authority Pari Opportunità.

Il protagonista è Gino Cecchettin, della Fondazione dedicata alla figlia Giulia, che porterà la sua esperienza e il suo impegno per l’educazione e la prevenzione della violenza e dei femminicidi.

"Educare al rispetto" è il titolo del primo incontro, con inizio alle 9.30 al Teatro Concordia di Borgo; Gino Cecchettin dialogherà con le studentesse e gli studenti della Scuola Superiore e del CFP; per motivi di spazio ci saranno le classi quarte e quinte, mentre le altre classi saranno comunque collegate in diretta streaming, e potranno a loro volta interagire con il Teatro.

Nel pomeriggio dalle 14,30 sempre al Concordia ci sarà il secondo incontro, dal titolo "Lavorare al rispetto", con i Delegati Sindacali di CSdL e CDLS, aperto a tutta la cittadinanza.



