Csu: "Domani marcia della pace: diamo voce ai cittadini ucraini a San Marino!" Tra questi, i rifugiati accolti dalle famiglie sammarinesi

Csu: "Domani marcia della pace: diamo voce ai cittadini ucraini a San Marino!".

Per domani la CSU organizza una nuova marcia della pace, con l'obiettivo di dare voce ai cittadini ucraini nel nostro paese. Il ritrovo è ore 15.30 al Piazzale della ex stazione ferroviaria, a San Marino Città; alle 15.45 la partenza del corteo per le vie del centro storico fino a Piazza della Libertà. - Per rivendicare l'immediato cessate il fuoco in Ucraina, la fine dell'aggressione russa, la soluzione diplomatica del conflitto, la massima tutela e incolumità della popolazione in fuga, garantendo l'agibilità dei corridoi umanitari, la messa in atto delle più efficaci iniziative di solidarietà e aiuto umanitario. - Per esprimere solidarietà e dare voce a tutte le cittadine e i cittadini ucraini che lavorano e soggiornano a San Marino, ai rifugiati ospitati nel nostro paese, unitamente alle famiglie che li accolgono. Questa iniziativa si accompagna alle manifestazioni che le organizzazioni sindacali europee stanno realizzando, anche su invito e sollecitazione della Confederazione Europea dei Sindacati. La CSU darà il proprio contributo concreto alle iniziative di solidarietà che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Protezione Civile hanno predisposto, in coordinamento con le Associazioni di volontariato. Invitiamo i cittadini, i lavoratori e i pensionati a fare altrettanto, destinando propri contributi. Codice IBAN SM72D0606709800000120161869 - “Guerra Ucraina - Accoglienza profughi”. Tutta la cittadinanza, le forze politiche, le categorie economiche, le associazioni, sono invitate a partecipare e ad unirsi ai cittadini ucraini nella richiesta di pace! Mai più tragedie come la guerra! Invitiamo chi può a portare la bandiera della pace e/o simboli pacifisti.

c.s. CSU

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: